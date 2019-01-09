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100 приседаний в день: что будет с телом

День ног мало кто любит и очень зря. Приседания — одно из наиболее эффективных упражнений, включающее в работу практически все мышцы тела. Сколько нужно приседать? Профессиональные фитнес-тренеры Шэнон Розенберг и Спенсер Альтхаус показали, что происходит с телом после 100 приседаний каждый день.

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100 это не так много, как кажется на первый взгляд. В течение всего дня достаточно будет выполнить 4 подхода по 25 раз. Такой способ выбрала Шэнон.

Спенсер решил делать все одним подходом — так стоит делать только если есть предварительная подготовка. 

Оба участника эксперимента уже к концу первой недели почувствовали первые изменения. Значительно ускорился метаболизм, поскольку приседания в принципе упражнение энергозатратное.

Кроме того, участники отметили укрепление мышц корпуса. Это поможет всем, кто безуспешно пытается накачать пресс — без приседаний вожделенных кубиков добиться в разы сложнее.

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